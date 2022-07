Baseball, il Piacenza batte due volte Fossano e si qualifica ai playoff promozione

L’aggancio al quarto posto della classifica del Girone A arriva per il Piacenza Baseball all’ultimo respiro: consapevoli della sconfitta dell’Avigliana in gara due sabato, i biancorossi erano costretti al doppio successo sul Fossano per centrare l’ultimo posto disponibile per l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A. Gara uno faceva ben sperare l’ambiente piacentino: un perentorio 10-0 maturato dopo sette riprese che esaltava forse troppo il dug-out biancorosso; in gara due infatti si è assistito al De Benedetti ad un confronto al cardiopalma, con la vittoria di Piacenza con il minimo scarto: 8-7 il finale.

GARA 1 – Nel primo incontro Piacenza approccia la partita con la grinta di chi è consapevole di dover per forza vincere ed ipoteca la vittoria già con il primo attacco che frutta ben sette punti grazie alle valide di Chacon (due singoli), Gibson, Molina (doppio) e Minoia che spingono a casa i compagni giunti in base per balls (Minoia, Calderon, Schiavoni e Gardenghi). Altri due punti a tabellino arrivano al secondo inning con le valide di Schiavoni, Gibson e Molina. Il punto del 10-0 viene marcato al quinto attacco con il singolo di Gardenghi spinto poi a casa dalla volata di sacrificio di Chacon. Nel mentre, le fasi difensive biancorosse sono sempre controllate a dovere dall’ottimo lavoro di Cufré sul monte, il quale chiuderà con un complete game – shutout, e dalla difesa impeccabile. Sugli scudi in attacco Gibson (3 su 4 e 2 rbi), Molina, Chacon (2 su 4 e due rbi per entrambi).

FOSSANO 0-0-0-0-0-0-0 0

PIACENZA 7-2-0-0-1-0-X 10

Formazione: Chacon ss, Minoia ec, Calderon es, Schiavoni 3b, Gibson 1b, Perez 2b, Casana dh, Molina ed, Gardenghi ric. Lanciatori: Cufré (rl7 bv5 bb0 k7 pgl0); All.: Marenghi G.

GARA 2 – La partita pomeridiana si rivela palpitante per tutti i presenti al De Benedetti, con continui capovolgimenti di fronte nella parte centrale del match ed un finale al cardiopalma che costringe il Piacenza a sudarsi la vittoria all’ultimo out. Il primo punto a tabellino lo marca Fossano al terzo inning quando, in situazione di due eliminati, Dall’Agnese concede una base per ball a cui fa seguito un doppio lungo la linea di foul sinistra. I biancorossi rispondono però al quarto portandosi in vantaggio con due segnature (base ball a Gibson, rubata più errore; volata di sacrificio di Perez; doppio di Molina che poi segna grazie ad un errore di tiro a seguito di una base rubata). Fossano però non ci sta e centra il big inning al quinto attacco, portando a casa quattro punti con tre valide ed un paio di errori della difesa biancorossa.

Piacenza non molla, sa che è il momento di dare il tutto per tutto e nei successivi quattro turni d’attacco attraversa sempre il piatto di casa base: al quinto accorcia sul 5-3 grazie al singolo di Gardenghi seguito dal bunt di sacrificio di Chacon e dal singolo di Calderon. Al sesto si riduce ancora il divario (5-4) con il doppio di Molina ed il singolo di Gardenghi. Fossano allunga di nuovo al settimo con un punto frutto di un doppio ed una volata di sacrificio; nell’immediato cambio campo i biancorossi pareggiano con le valide di Minoia, Calderon (bunt a sorpresa), battuta interna di Gibson ed un lancio pazzo: 6-6. Nuovo vantaggio ospite all’ottavo inning, per la verità regalato dalla difesa piacentina che pare sentire la pressione del momento.

Nella parte bassa dell’ottavo, però, arrivano i punti di pareggio e vantaggio per i padroni di casa: base ball a Gardenghi, singolo di Minoia, bunt valido di Chacon ed errore di tiro del lanciatore nel tentativo di eliminare il corridore in prima. Vantaggio che risulta decisivo con le tre eliminazioni ottenute dalla difesa nella parte alta del nono, non senza patemi perché un errore permette al punto del pareggio di arrivare in base. Da segnalare l’ottimo rilievo da vincente del giovane Simone Carnevale che elimina al piatto sette battitori avversari, e le prove nel box di battuta di Minoia, Gardenghi (tre valide per entrambi), Chacon, Calderon (2 su 4 entrambi) e Molina (due doppi).

FOSSANO 0-0-1-0-4-0-1-1-0 7

PIACENZA 0-0-0-2-1-1-2-2-X 8

Formazione: Chacon ss, Minoia ec, Calderon es, Schiavoni 3b, Gibson 1b, Perez 2b, Molina ed, Casana dh, Gardenghi ric. Lanciatori: Dall’Agnese (rl5 bv6 bb4 k3 pgl1), Carnevale (rl4 bv3 bb1 k7 pgl1) All.: Marenghi G.

A questo punto, dopo una stagione travagliata, fatta di alti e bassi e condita da infortuni che hanno privato il line-up biancorosso di diverse pedine importanti, quello che era l’obiettivo di inizio stagione è stato centrato, seppur in extremis. Il Piacenza si classifica terzo a pari merito con la Catalana Alghero ma accede ai playoff come quarta in conseguenza alla miglior classifica avulsa dei sardi negli scontri diretti. In virtù della classifica del Girone B, Piacenza dovrebbe affrontare la vincente del secondo girone, ossia i Rays di Reggio Emilia, con inizio turno l’ultimo weekend di agosto.

Risultati Girone A – Piacenza-Fossano 2-0 (10-0 8-7); Avigliana-Ares MI 1-1 (7-3 2-8); Milano-Catalana Alghero 1-1 (5-6 10-1); Codogno-Junior PR 2-0 (16-1 5-2)

Classifica Girone A – Codogno 20v 8p; Milano 17v 11p; Catalana Alghero 15v 13p Piacenza 15v 13p; Avigliana 14v 14p; Ares MI 12v 15p; Fossano 9v 18p; Junior PR 9v 19p