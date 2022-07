Baseball, ultime partite per i campionati giovanili: buoni piazzamenti per le squadre biancorosse

I campionati giovanili di baseball volgono al termine con le ultime partite in programma in settimana. Si riprenderà a fine agosto, anche se alcuni biancorossi saranno impegnati in tornei in giro per l’Italia in prestito ad altre società.

Domani, 13 luglio, al Montesissa (ore 18) l’Under 14 riceve lo Junior Parma con l’obiettivo di conservare in via definitiva il secondo posto nel girone. Le due squadre si sono già affrontate giovedì scorso in terra parmense con la vittoria dei ducali per 21-7. I biancorossi lamentavano diverse assenze e la speranza è che nel turno finale di domani le cose possa girare per il giusto verso. L’Under 12, dopo la sconfitta di sabato scorso con Sala Baganza (12-5) terminerà le sue fatiche domenica mattina a Poviglio (ore 10), mentre l’Under 15 è l’unica ad aver ultimato la regular season.

In virtù del bel successo centrato sabato al De Benedetti contro lo Junior Parma (15-2), la squadra di vertice del settore giovanile biancorosso dovrebbe aver mantenuto il quarto posto finale, in attesa di conoscere gli ultimi verdetti dagli altri diamanti.