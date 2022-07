Baseball, vola l’Under 14 del piacenza. L’Under 15 scivola al quinto posto

Prosegue l’ottimo momento della squadra Under 14 del Piacenza Baseball, che anche sul campo dell’Oltretorrente Parma prosegue la sua striscia positiva vincendo 16-4. Un verdetto perentorio che conferma i biancorossi al secondo posto ed anzi non fa venir meno le speranze per il primo posto attualmente occupato dalla Crocetta Parma. Alla fine del campionato mancano due partite e sperare non costa niente. Entrambe le sfide saranno con lo Junior Parma: la prima giovedì in trasferta mentre l’atto finale di regular season è per mercoledì 13 luglio al Montesissa.

Due sconfitte consecutive hanno invece momentaneamente peggiorato la classifica dell’Under 15, costretta alla resa sul diamante della imbattuta capolista Sala Baganza (4-1) e sabato scorso anche in quel di Poviglio (3-2). Due battute d’arresto che hanno avuto come conseguenza un piccolo scivolone in classifica dal terzo al quinto posto. Sabato al De Benedetti sono riposte nel derby contro lo Junior Parma le resideue speranze di chiudere il campionato almeno sul quarto gradino.