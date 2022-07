Basket femminile: Fbk Under 17, festa in Auditorium a Fiorenzuola

Il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi e l’Assessore allo Sport Massimiliano Morganti hanno ricevuto all’interno dell’Auditorium San Giovanni, nella sede municipale, una rappresentanza della squadra femminile Under 17 del Fbk Fiore Basket Valdarda, vincitrice del trofeo Emilia-Romagna Under 17: le atlete, di annate 2005 e 2006, sono state accompagnate dal presidente della società, Roberto Negri; da Romano Tribi, numero uno del Fiore Basket Valdarda per vent’anni sino al 2021, e dallo staff tecnico della squadra.

La squadra fiorenzuolana si è aggiudicata il trofeo battendo in finale la Polisportiva Giovanni Masi (di Bologna): il match d’andata, disputato al palazzetto dello sport di Fiorenzuola d’Arda, è terminato 49-41 per le ragazze di casa, mentre nella sfida di ritorno, giocata al palazzetto Cabral di Casalecchio di Reno, la Polisportiva Masi si è imposta 59-54, senza riuscire a ribaltare il punteggio subito nella partita d’andata. In precedenza, il Fiore Basket Valdarda – dopo essersi classificato al secondo posto nel proprio girone eliminatorio, proprio alle spalle della Polisportiva Masi – aveva battuto in semifinale la Futurvirtus, imponendosi 55-44 all’andata a Castel San Pietro Terme e 57-44 nel ritorno a Fiorenzuola d’Arda.

“Questo successo sia per voi uno sprone per rafforzare ulteriormente il vostro impegno a favore dello sport di Fiorenzuola: con impegno e costanza avete riportato sul nostro territorio un titolo importante, e per questo vi ringraziamo – ha detto alle atlete, agli staff tecnici e dirigenziali l’Assessore Massimiliano Morganti -. È sempre positivo vedere giovani che hanno spinto sulle loro potenzialità e hanno avuto successo portandosi a casa un trofeo – ha aggiunto il sindaco Romeo Gandolfi -. Vi auguro di continuare così, senza abbattervi alle prime difficoltà ma guardando sempre al futuro con fiducia e serenità”.

“Chiudiamo un’annata impegnativa con questo bel successo: affronteremo la prossima stagione con ancora maggior grinta, sperando di ottenere tanti risultati positivi. Le ragazze sono state favolose: sono serie, in campo hanno carattere, e si allenano con lo spirito giusto caratterizzato da divertimento, concentrazione e volontà di raggiungere risultati positivi”, ha concluso il presidente del Fbk, Roberto Negri.