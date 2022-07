Bettola, entrano nel vivo gli eventi estivi: il programma della settimana

Le manifestazioni estive di Bettola entrano nel vivo, con il calendario che mette in fila diversi appuntamenti importanti e di grande impatto, dopo che Piazza Colombo settimana scorsa, si è vestita a festa e gremita di persone, per il concerto spettacolo di Matteo Bensi e della sua orchestra. Sarà sempre Piazza Colombo il contenitore scelto dall’assessore al Turismo, nonché vicesindaco, Luca Corbellini e il consigliere delegato allo spettacolo Alessandro Ferrari, per i prossimi momenti di festa per tutti i bettolesi e non solo.

Giovedì 21 Luglio sarà la volta di Christoph Hartmann, maestro della Filarmonica di Berlino e gli allievi della Master Class da lui presieduta in queste settimane a Bettola, ad animare i mercatini bettolesi, con momenti di intrattenimento itinerante per tutta Piazza Colombo. Al centro saranno disposte le bancarelle degli espositori, per un format nuovo molto apprezzato dai frequentatori, studiato e voluto dal gruppo organizzatore ossia “Cooltour” associazione che ha sede a Bobbio. Serata di venerdì dedicata agli amanti del liscio, con la musica dell’Orchestra “Gianni e la liscio band”, che ha nel bettolese Gianni Morisi alla fisarmonica, il perno trainante. Il via alle danze sarà dato alle 21,30 con il palco che verrà disposto ai piedi della fontana, con pubblico e ballerini che troveranno posto sul versante di Piazza che volge verso Borgo Sant’Ambrogio.

Sabato sera i protagonisti vogliono essere i giovani, o comunque tutti gli amanti della musica dance, con la “Agrisilent Bettolese”, una serata di Silent Disc, che si terrà sempre in Piazza Colombo, che per l’occasione sarà allestita seguendo la tematica dell’agricoltura, tema scelto dagli organizzatori per contraddistinguere l’evento. E’ prevista una breve sfilata di trattori per le vie del paese e poi gli stessi faranno da cornice a piazza Cristoforo Colombo richiamanti l’identità agricola dell’Alta Valnure, saranno inoltre graditi outfit a tema da parte dei partecipanti per rendere l’atmosfera ancor più rurale. Tre i dj che distribuiranno dai loro canali, tre generi musicali diversi, che arriverà nelle cuffie di coloro che vorranno divertirsi sotto il cielo di Bettola. Prevendite ancora in corso nei locali bettolesi, mentre sarà possibile noleggiarle anche la sera stessa dell’evento. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social di ViviBettola.