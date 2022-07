Biancorossi fin dalla nascita, donate le maglie del Piacenza ai nuovi nati

Spegne quattro candeline la collaborazione tra Piacenza Calcio 1919 e l’Azienda Usl di Piacenza che veste di biancorosso tutti i nuovi nati in città. Per il quarto anno consecutivo la società sportiva ha deciso di donare a ogni neonato una maglia di benvenuto con i colori della squadra cittadina.

“Siamo arrivati al quarto anno di questa bella iniziativa – ha commentato Francesco Fiorani, responsabile marketing del Piacenza Calcio – e siamo molto felici di poter continuare in questo sodalizio che rimarca il nostro amore per la città e la sua identità. Donando una maglia a ogni nuovo nato speriamo di far crescere in ognuno di loro il senso di appartenenza alla città, e coltivare nuovi tifosi della nostra squadra”. “Anche quest’anno accogliamo con grande piacere questa iniziativa apprezzata dalle famiglie e da tutto il nostro reparto – ha sottolineato Giacomo Biasucci, direttore dipartimento Materno infantile affiancato per l’occasione da Nadia Malvicini, coordinatore Nido e Marina Mercati, coordinatore Ostetricia – Il 2022 è un anno importante che, dopo un decremento delle nascite legate alla pandemia, segna una ripresa dei nuovi nati su tutto il territorio: un dato rilevante che ci fa ben sperare nel futuro”.

La maglia donata alle famiglie è contenuta in una speciale confezione brandizzata con il simbolo del Piacenza Calcio. Un ringraziamento va a Davide Battistotti, consigliere d’amministrazione Piacenza Calcio, che oggi ha consegnato le magliette ai bambini.