Incidente alla Besurica intorno alle 15 di sabato 2 luglio all’incrocio tra via Pettorelli e via Fioruzzi.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una signora di 55 anni di nazionalità ucraina, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stata urtata da una Ford. Nel cadere, la donna ha riportato un lieve trauma cranico e dopo essere stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118 è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

