Blue Mamona torna a Fiorenzuola per rinforzare l’attacco

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Samuel Blue Mamona a titolo temporaneo per la stagione 2022/2023 di Serie C.

Si tratta di un ritorno in rossonero per Mamona, attaccante esterno classe 2002 che nella scorsa stagione, con la maglia valdardese, ha collezionato 32 presenze con 3 reti e 2 assist all’attivo. Nato a Pesaro, prima di firmare per la Cremonese nell’estate del 2021 Mamona aveva disputato una buona fetta di campionato in Serie D con la maglia della Vastese, realizzando 7 reti in 14 partite.