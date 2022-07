Bolzano, infermiere piacentino in vacanza salva bimbo in piscina

È stata provvidenziale la presenza dell’infermiere piacentino Maurizio Beretta che si trovava in vacanza con la famiglia sull’Alpe di Siusi, lo scorso 6 luglio.

Beretta stava trascorrendo una piacevole mattinata al centro sportivo di Telfen a Castelrotto (Bolzano) quando, nella piscina scoperta, un bambino di circa 10 anni di nazionalità tedesca – in compagnia di altri bambini di una colonia estiva – mentre era in acqua si è trovato in difficoltà ed è andato a fondo nella parte più profonda della vasca. Le grida di aiuto dei suoi compagni hanno attirato l’attenzione del bagnino – che si è immediatamente gettato in acqua per trarre a riva il bambino incosciente – e dell’infermiere piacentino.

Beretta – per anni nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Piacenza e attualmente tutor didattico presso il Corso di Studio in Infermieristica a Piacenza – ha compreso che il piccolo era in arresto respiratorio: ha così messo subito in atto le manovre di rianimazione cardio-polmonare, mentre il personale della struttura sportiva è andato a recuperare il vicino defibrillatore, che poi non è servito. L’aver messo in atto così repentinamente il massaggio cardiaco ha permesso al piccolo di riprendere velocemente conoscenza, dopo aver sputato l’acqua che aveva ingerito. Nel frattempo sono giunti sul posto con un’ambulanza i sanitari del 118 di Trentino Emergenza che hanno trasportato il bambino al Pronto Soccorso di Siusi per accertamenti.