Le “Campionesse” della Brevetti Gabbiani, a Podenzano il ricordo dello storico scudetto

A cinquant’anni dalla vittoria dello storico scudetto, ieri pomeriggio all’interno del Tomato Festival di Podenzano è stato presentato “1971: Campionesse!“, il libro sulla Brevetti Gabbiani Campione d’Italia. L’incontro, guidato da Giorgio Lambri, ci ha riportato in quel magico anno che ha visto la Brevetti Gabbiani salire sul tetto del calcio femminile italiano e più in generale su quei primi anni del “pallone rosa” in Italia.

Insieme al giornalista di Libertà, erano presenti l’autore Massimo Farina e Rosalia Serena per la Famiglia Podenzanese, promotrice del libro targato Edizioni Officine Gutenberg e in apertura anche il sindaco di Podenzano, Alessandro Piva.

Tra aneddoti dell’epoca, racconti di come era partita quell’avventura e poi del periodo post titolo, la presentazione ha svariato su più ambiti di quello che era il calcio femminile in quegli anni sia a livello piacentino che a livello nazionale. Un incontro alimentato anche dalle testimonianze di alcune protagoniste dell’epoca presenti a Podenzano, come Luciana Meles e Rosa Rocca, che hanno portato il loro ricordo di quell’avventura che le ha portate nel 1971 sul tetto d’Italia. Presente anche il massaggiatore dell’epoca Luigi Meles con i sui anedotti da “dietro le quinte.

Il libro è in distribuzione nelle librerie. Può essere acquistato online sul sito di Officine Gutenberg.