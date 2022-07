Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio del 7 luglio a Sarmato (Piacenza) per un incendio che si è sviluppato in un campo nella zona dell’argine del Po, non lontano dall’autostrada A21.

Le fiamme avrebbero intaccato anche alcune rotoballe di fieno. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, intervenuti con un’autopompa serbatoio e con un mezzo 4×4; in supporto anche i colleghi della caserma di Strada Valnure a Piacenza con un’autobotte.

