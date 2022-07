Caccia al tesoro farnesiana per le vie del centro storico: in palio un iPad

C’è tempo fino alle 17 di venerdì 2 settembre per iscriversi (gratuitamente) alla Caccia al tesoro farnesiana organizzata dalla Banca di Piacenza, in collaborazione con Archistorica, nell’ambito delle celebrazioni dei 500 anni di Santa Maria di Campagna promosse dalla comunità francescana e dall’istituto di credito locale. L’appuntamento è per domenica 11 settembre, con ritrovo sul sagrato della basilica alle 9.30 (con partenza alle 10 e chiusura entro le ore 12). La premiazione si terrà, a seguire, al PalabancaEventi di via Mazzini.

Al gioco parteciperanno dieci squadre composte da un numero massimo di quattro persone. Sette le tappe previste (gli spostamenti tra una e l’altra dovranno essere compiuti in bicicletta), dedicate ad altrettanti luoghi prestigiosi della Piacenza di età farnesiana, che si potranno individuare risolvendo altrettanti indovinelli che metteranno alla prova le conoscenze della storia piacentina dei concorrenti i quali, risolvendo gli enigmi preparati dall’arch. Manrico Bissi, potranno aggiudicarsi – se saranno risultati i più veloci – il tesoro, rappresentato da un Apple iPad (9th generation Wi-Fi 64 giga space grey). Tutte le tappe saranno localizzate nel centro storico, entro il perimetro della mura farnesiane, e faranno riferimento a un importante monumento cittadino del periodo in cui Piacenza era governata dai duchi di casa Farnese (1545-1731).

Le e-mail di iscrizione dovranno riportare i dati anagrafici dei concorrenti, il codice fiscale e i contatti (e-mail e numero di telefono). Per informazioni e iscrizioni: Banca di Piacenza – Ufficio Relazioni esterne 0523 542357, relaz.esterne@bancadipiacenza.it.