Cade da un’impalcatura nel cortile, trasportato a Parma 64enne

Sono gravi le condizioni di un uomo di 64 anni che, mentre si trovava su un trabattello, è precipitato a terra da un’altezza di oltre tre metri in un cortile interno di un’abitazione. L’infortunio si è verificato in località Campadone di Calendasco (Piacenza) poco prima delle 20 di lunedì 11 luglio: a trovare l’uomo riverso a terra è stata una passante che ha immediatamente dato l’allarme al 118.

Da quanto si è appreso, l’uomo stava utilizzando l’impalcatura tubolare mobile su ruote per effettuare lavori di edilizia su una parete esterna del caseggiato. Nella caduta, il 64enne, ha sbattuto violentemente la testa riportando una commozione cerebrale e un trauma al capo. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e il personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza. I sanitari hanno valutato grave il quadro clinico dell’uomo: pertanto, di concerto, la Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha attivato l’eliambulanza, decollata dall’aeroporto di Brescia-Montichiari e atterrata in un campo nei pressi dell’abitato di Campadone.

Dopo essere stato stabilizzato dal medico anestesista a bordo dell’elisoccorso, il ferito è stato elitrasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.