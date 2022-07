Cade e si infortuna scendendo dal trattore, trasportato a Parma

Grave infortunio nei pressi di una cascina agricola nel pomeriggio del 28 luglio in località Canovetta di Piozzano (Piacenza). Secondo quanto si è appreso, un uomo di 56 anni è caduto mentre stava scendendo dal trattore, riportando una commozione cerebrale. Sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e l’elisoccorso decollato da Parma. Una volta stabilizzato dai sanitari, l’uomo caricato dall’elicottero per il trasporto in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma.