Tragica caduta in moto nel pavese, 71enne di Borgonovo perde la vita

Un uomo di 71 anni, residente a Borgonovo (Piacenza), ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’uomo è caduto dalla sua moto mentre viaggiava lungo la provinciale 91 a Varzi (Pavia).

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire esattamente quanto accaduto.