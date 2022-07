Calcio, Angelo Gardella confermato delegato Figc di Piacenza

Sono entrati in carica il 1° luglio i nove Delegati Provinciali Figc per la stagione sportiva 2022/23, tutti nominati dal Presidente Regionale Simone Alberici, una volta ascoltate le Consulte. A Piacenza è stato confermato Angelo Gardella, che ricoprirà così l’incarico per il secondo anno consecutivo.

Di seguito l’elenco dei Delegati Provinciali

PIACENZA

Angelo Gardella

PARMA

Franco Capelli

REGGIO EMILIA

Celso Menozzi

MODENA

Nicola Baisi

BOLOGNA

Michele Gallo

FERRARA

Davide Zuccatelli

RAVENNA

Claudio Bissi

FORLI’ CESENA

Daniele Lambertini

RIMINI

Sergio Franco