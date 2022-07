Calcio in piazza a Bettola, completati i quarti. Mercoledì le semifinali

E’ andata in scena nella serata di lunedì 25 luglio, la seconda e ultima giornata dei quarti di finale al torneo di calcio in piazza a Bettola. Che la 35esima edizione, riproposta dopo quattro anni di assenza, promettesse bene lo si era capito dall’entusiasmo con la quale è stata organizzata e i risultati ottenuti, in termini di tasso tecnico, pubblico e attenzione social, ne hanno dato piacevole ed ampia conferma.

Nella prima sfida Bar Roma, trascinato da Imprezzabile in mezzo al campo, elimina Acc.Molinelli/ENI Station con i gol di Compaore, Zoumbare e Ali Kone, che vanificano il momentaneo pareggio dei bettolesi a firma di bomber Matteo Cremona. In semifinale Bar Roma sfiderà Trattoria Perani di Maggi e Dametti. Nell’altro quarto è Bar Centrale a qualificarsi ai danni di MC Cavanna, a cui non basta l’acquisto in attacco di Mattia Scabini, infatti il Centrale passa sul 3-0 grazie ai gol di Giunta e Scotti e alla solidità garantita dai vari Bellocchi, Edo Perani, Fava e Mathieu Carini, che rendono troppo ampio il vantaggio al momento del gol di Cassinelli, che su punizione prova a ripartire la partita.

Il quadro è ormai completo e mercoledì 27 luglio si disputeranno le due semifinali: alle 21 Immergas di Stojkhov e Filipov affronterà Bar Centrale, mentre alle 21:45 l’altra finalista uscirà dalla sfida tra Trattoria Perani e Bar Roma.

RISULTATI:

Bar Roma – Acc. Molinelli/ENI Station 3 – 1

Marcatori: Compaore, Zoumbare, Kone / Cremona

MC Cavanna – Bar Centrale 1 – 3

Marcatori: Cassinelli / Giunta, Giunta, Scotti

SEMIFINALI

MERCOLEDì 27 LUGLIO

h. 21 Immergas – Bar Centrale

h. 21,45 Trattoria Perani – Bar Roma