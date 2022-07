Calcio in piazza a Bettola, i risultati della terza serata

Nonostante il forte temporale abbattutosi violentemente sul piacentino, provocando anche gravi danni, è andata in scena lunedì la terza serata del torneo in piazza a Bettola. Grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e al lavoro degli organizzatori, che dalle 19 alle 21 hanno ripristinato la piazza nel miglior modo possibile, si è potuta svolgere la serata secondo programma. Unici assenti giustificati, causa vento: i gonfiabili per i più piccoli, messi a disposizione gratuitamente da Errea Piacenza, che da stasera riprenderanno il loro posto.

Tornando al calcio giocato, nella serata d’esordio del girone C, MC Cavanna la spunta per 1-0 su Train Station grazie al gol di Corrado Zecca. Nell’altra partita del gruppo netta vittoria per 6-0 di Trattoria Perani su Footgolf Piacenza, arrivata grazie alla tripletta di Guardiani e ai gol di Del Bianco, Castignetti e Jesini. Il torneo si ripresenta questa sera, martedì 5 luglio, con la seconda giornata del girone A.

RISULTATI GIRONE C:

MC CAVANNA – TRAIN STATION 0-1

Marcatori: ZECCA

FOOTGOLF PIACENZA – TRATTORIA PERANI 0-6

Marcatori: GUARDIANI, GUARDIANI, GUARDIANI, CASTIGNETTI, DEL BIANCO, JESINI

PROSSIMO TURNO GIRONE SECONDA GIORNATA GIRONE A:

MARTEDì 5 LUGLIO

h. 21 IMMERGAS – CONTRADA DEL PRIORE

h. 21,45 BAR CENTRALE – BAR NUVOLE