Canottaggio, oro ai Mondiali Under 23 per la piacentina Maria Sole Perugino

Strepitoso risultato per la piacentina Maria Sole Perugino, che nella prima giornata di finali ai Mondiali di Canottaggio Under 23, in corso a Varese, ha conquistato la medaglia d’oro nel quattro di coppia Pesi Leggeri femminile, insieme alle compagne Bianca Saffirio (SC Esperia), Alice Ramella (SC Santo Stefano) e Sara Borghi (SC Gavirate), che hanno dominato la loro gara chiudendo con un vantaggio di 8 secondi sulla Germania (argento) e di 16 sulla Francia (bronzo).

Un altro titolo per la giovane piacentina, cresciuta nella Vittorino da Feltre e ora tesserata per la Società Canottieri Baldesio di Cremona, che lo scorso settembre, sempre nel quattro di coppia pesi leggeri, aveva conquistato il titolo Europeo Under 23.

Per l’Italia la prima giornata della rassegna iridata ha portato un bottino di tre medaglie d’oro (due senza e quattro di coppia Pesi Leggeri femminili, quattro di coppia leggero maschile), due d’argento (due senza Pesi Leggeri maschile, quattro con femminile) e una di bronzo (quattro con maschile).

