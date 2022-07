Cavanna alla Camera dei Deputati “Piacenza unica in Italia per l’oncologia territoriale”

Audizione alla Camera dei Deputati nella mattinata di martedì 19 luglio per il prof. Luigi Cavanna, presidente Cipomo direttore del dipartimento Oncoematologico dell’Ausl di Piacenza. L’incontro dal titolo “Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario” ha visto come relatori l’on. Nicola Provenza, presidente intergruppo Cronicità alla Camera, la sen. Paola Boldrini, presidente intergruppo Cronicità al Senato, il prof. Luigi Cavanna, Flori Degrassi e Anna Maria Mancuso, rappresentanti gruppo di lavoro Onconnext, e Manuela Tamburo De Bella, coordinatrice dell’osservatorio per il monitoraggio delle reti oncologiche regionali Agenas.

Cavanna (a destra) durante l’intervento alla Camera.

“L’esperienza che abbiamo a Piacenza – spiega Cavanna – è unica in Italia. Mentre a livello nazionale si fanno progetti per l’oncologia (e in generale la medicina) territoriale sfruttando i fondi del Pnrr, Piacenza è l’unica realtà in Italia ad aver già pubblicato i risultati dal 2017 al 2020, a fronte di un’esperienza che dura da un decennio. I fatti che ho portato all’attenzione della Camera dei Deputati hanno interessato moltissimo gli addetti ai lavori provenienti da nord a sud del Paese. Gli oncologi piacentini si spostano ormai da anni giornalmente a Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda per prestare cure ai malati del territorio, seguendoli vicino a casa. Negli ultimi quattro anni sono stati curati 1.339 pazienti attraverso questo metodo. Dal 2016 è iniziata l’attività oncologica anche presso la Casa della salute di Bettola, in modo tale da allineare la Valnure, sprovvista di ospedale, alle Valli Trebbia, Arda e Tidone”.

“I medici piacentini che si recano nei territori dislocati – prosegue Cavanna – prestano la loro attività in ambulatori dedicati, con personale infermieristico dedicato negli ospedali di prossimità e in una casa della salute, favorendo la possibilità di visite, esami e cure oncologiche vicino al domicilio dei malati che vengono inseriti nei percorsi diagnostico- terapeutici aziendali (Pdta). Abbiamo eseguito uno studio retrospettivo degli ultimi quattro anni valutando: il numero di pazienti gestiti sul territorio nei tre ospedali di prossimità (Bobbio, Fiorenzuola e Castel San Giovanni) e in una Casa della salute (Bettola), il numero di accessi per terapie infusive, il numero di terapie praticate. Tali dati sono stati ottenuti attraverso il data base dell’unità di farmaci antiblastici (Ufa) di Piacenza. Sono stati inoltre calcolati i chilometri che ogni singolo paziente ha risparmiato mediamente, eseguendo le cure vicino al domicilio anziché doversi recare all’ospedale cittadino.

RISULTATI – Durante gli ultimi quattro anni, da gennaio 2017 a dicembre 2020, sono stati curati 1.339 pazienti oncoematologici in prossimità della loro residenza, 278 pazienti nel 2017, 347 nel 2018, 354 nel 2019, 360 nel 2020. Gli accessi totali nei quattro anni per eseguire i trattamenti sono stati 10.003: 2.214 nel 2017, 2.652 nel 2018, 2.524 nel 2019 e 2.613 nel 2020. I chilometri mediamente risparmiati per ogni paziente/anno sono stati 937 circa nel 2017, 891 nel 2018, 879 nel 2019, 920 nel 2020. I dati riportati nel presente studio evidenziano come sia attuabile un’oncologia di prossimità secondo un modello che vede un unicum come modalità gestionale e di cura dei pazienti fra ospedale centrale e cura territoriale”.