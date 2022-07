Cede il tetto durante i controlli dopo il maltempo, operaio ferito

Cede il tetto e un operaio precipita nel solaio. L’infortunio sul lavoro è avvenuto verso le 14 del 5 luglio a Castelvetro (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di circa 50anni, è salito sul tetto di una abitazione in località San Giuliano per valutare la gravità dei danni arrecati dal maltempo del 4 luglio. Mentre stava controllando la copertura delle tegole, il tetto improvvisamente non ha retto al suo peso: si è aperto un varco che lo ha fatto precipitare nel solaio sottostante, dopo una caduta da un’altezza di un paio di metri.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola D’Arda, l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo e i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda, assieme ai colleghi da Cremona. I soccorritori hanno imbragato il ferito, che ha riportato vari traumi, e lo hanno trasportato fuori dal solaio per essere poi condotto all’Ospedale di Cremona in codice giallo. Per accertamenti sull’infortunio sul lavoro sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro.