Chiara Tonini prosegue l’avventura con la Pallavolo Sangiorgio

La Pallavolo Sangiorgio rende noto di aver rinnovato l’accordo con la schiacciatrice modenese Chiara Tonini per la stagione sportiva 2022/2023

Originaria di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena, Tonini, classe 1998, è cresciuta nel vivaio della Scuola Anderlini , e chiusa tutta la trafila del settore giovanile è passata alla San Michelese Sassuolo in B2; altre due stagioni nella medesima categoria all’Arda Volley Fiorenzuola (2017-2019). La prima esperianza alla Pallavolo Sangiorgio ha anticipato l’esperienza in serie B1 alla Pallavolo Alsenese nella scorsa stagione (2020/2021) ed il ritorno alla Sangiorgio nel 2021/2022. Attaccante eclettica dove può giocare sia come opposta sia da schiacciatrice la prossima sarà la sesta stagione in B2 nelle ultime sette.

“Ho deciso di rimanere – spiega – perché ci siamo trovati in accordo sia io che la società sul volerci “tenere” a vicenda. San Giorgio è una società che ha sempre rispettato noi e mi viene naturale avere stima nei loro confronti. Altro motivo importante è l’allenatore, con quale mi trovo molto bene. Ho stima in lui e credo che in palestra ci faccia lavorare molto bene. Non tralascia la parte tecnica, che quest’anno, con la squadra giovane che avremo secondo me sarà molto importante”. Sugli obiettivi: “Sicuramente cercare di fare il meglio. Siamo una squadra giovane e credo che potremo dimostrare molto con un buon lavoro e impegni in palestra. Mi metto a disposizione delle nuove cucciole e a disposizione della squadra” conclude.

La conferma di Chiara Tonini si aggiunge a quelle dell’alzatrice Micaela Perini e della centrale Valentina Zoppi.