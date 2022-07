È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della improvvisa morte del capo reparto Paolo Marchini, deceduto nel primo pomeriggio di lunedì 25 luglio a seguito di una malattia che si è aggravata in modo irreversibile in poche settimane.

“Siamo tutti profondamente addolorati da questa vicenda, dall’evoluzione così rapida di una malattia che si è portata un nostro collega, un amico” è il commento dal tono grave dell’ingegner Danilo Pilotti, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

Il capo reparto Paolo Marchini aveva da poco compiuto 57 anni, gli mancavano 3 anni per andare in pensione. Era entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il 1 aprile del 1990, nel 2009 era stato promosso a Capo Squadra e nel 2018 aveva raggiunto il grado di Capo Reparto, ricoprendo l’incarico di Capo Distaccamento della Sede di Fiorenzuola D’Arda.

“Prestava servizio nel turno A, ma per sua indole e per sua professionalità era amato e rispettato da tutti i colleghi di tutti i turni – ha aggiunto il comandante provinciale Pilotti – Siamo attoniti e sconfortati da questa perdita”.

Nell’arco della sua carriera, Paolo Marchini ha prestato servizio in innumerevoli calamità ed emergenze: nell’alluvione di Genova nel 1992, nell’alluvione del fiume Po a Piacenza nel 1994, nel deragliamento del treno Etr 460 Pendolino “Botticelli” del 12 gennaio 1997 nella stazione ferroviaria di Piacenza, nel terremoto delle Marche e dell’Umbria nell’autunno del 1997, nel sisma della Campania (a Sarno e successivamente a Quindici) nel 1998, nell’alluvione del Po a Piacenza nel 2002, nel crollo del ponte stradale sul Po a Piacenza il 30 aprile 2009, nel sisma de L’Aquila del 6 aprile 2009, nell’esondazione del fiume Bacchiglione a nord di Vicenza del 1 novembre 2010, nel terremoto dell’Emilia con epicentro a Medolla (Reggio Emilia) del 20 maggio 2012, nel sisma che la notte del 24 agosto 2016 ha scosso Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino all’emergenza incendi che ha visto funestata la Calabria lo scorso anno.

“Era un pompiere esperto e molto competente – ha rimarcato l’ingegner Vittoria Rossi, funzionario e vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza -. Marchini era una persona apprezzata dai colleghi, e il sentimento nei suoi confronti è di profonda stima, per non aver mai sollevato sterili polemiche ma per essersi sempre messo a disposizione per agevolare il lavoro di squadra e per essere a supporto dei suoi uomini. Nei rari momenti in cui parlava dei suoi affetti familiari, si delineava il quadro di padre affettuoso, orgoglioso di suo figlio Matteo sia sotto l’aspetto scolastico che personale”.

“Spero di trovare le parole giuste per ricordare Paolo essendo per tutti noi un momento di profonda tristezza per noi Vigili e specialmente per i suoi familiari – ha detto Luigi Gazzola, capo reparto e capo turno A -. Paolo è cresciuto nella famiglia dei Vigili del Fuoco, da giovane pompiere è arrivato a far carriera diventando Capo Distaccamento di Fiorenzuola D’Arda. Per noi è fulgido esempio da seguire, un esempio per renderci migliori e attuare al meglio il nostro lavoro. Ciao Paolo, già ci manchi tantissimo”.

“Paolo non era solo un collega, era un amico – ha aggiunto con una nota di commozione Daniele Travaini, capo reparto dei Vigili del Fuoco -. Abbiamo vissuto la gioventù dei nostri figli (che sono coetanei) come amici e come colleghi, in oltre 30 anni di servizio, ci siamo trovati ad affrontare migliaia di interventi. Cosa dire di Paolo? Che era il numero uno! Perché lui ci ha sempre messo il cuore in tutto ciò che faceva. Era una persona solare, sempre disponibile. Era eccezionale sia come uomo che come pompiere, era una persona fantastica”.

La camera ardente è aperta presso la Casa Funeraria ‘Porta del Cielo’ di Strada Gragnana n°19. Verrà recitato il Rosario martedì 26 luglio 2022, alle ore 20:30, presso la chiesa del Corpus Domini di Strada Farnesiana. Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 luglio, alle ore 16:30, presso la chiesa del Corpus Domini di Strada Farnesiana. Seguirà la cremazione e la tumulazione nel cimitero urbano di Piacenza.