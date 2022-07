Ciclismo, Del Bono (VO2 Team Pink) nona all’autodromo Cremona Circuit

A San Martino del Lago (Cremona) top ten nelle Allieve per la parmense del sodalizio piacentino. Piazzamento infrasettimanale per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista oggi (martedì) a San Martino del Lago nelle gare giovanili all’autodromo Cremona Circuit della manifestazione “Cremona Circuit in Rosa” organizzata dalla Gioca in Bici Oglio Po. Nelle Allieve, il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano ha centrato la nona piazza con la parmense Emma Del Bono.

RISULTATI – Allieve San Martino del Lago: 1° Arianna Bianchi (Biesse Carrera) 51 chilometri 800 metri in 1 ora 30 minuti 11 secondi, media 34,463 chilometri orari, 2° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 3° Marina Filimon (Gioca in Bici Oglio Po), 4° Silvia Milesi (Biesse Carrera), 5° Giada Fornasiero (Mazzano), 6° Alessia Zambelli (Biesse Carrera), 7° Martina Vigorelli (Scv Bike Cadorago), 8° Giorgia Giangrande (Cesano Maderno), 9° Emma Del Bono (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 10° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service).

Premiazione Allieve