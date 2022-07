Ciclismo, doppio piazzamento “rosa” per il Cadeo Carpaneto in Toscana

Doppio piazzamento “rosa” in Toscana per il Cadeo Carpaneto, protagonista a Comeana di Carmignano (Prato). Nelle Esordienti, quarto posto nella classifica dei primi anni per la carpanetese Beatrice Naturani. Nelle Allieve, invece, ottava piazza per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà in una corsa che ha visto Alessia Sgrisleri (atleta di Carpaneto) protagonsita di una fuga a tre di circa 30 chilometri con un vantaggio massimo di 1 minuto e 50 secondi.

In campo maschile, invece, avventura tricolore sfortunata per Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto), in gara al Campionato italiano Juniores su strada a Cherasco con la maglia della Toscana: per lui, rottura della catena e prova conclusa ugualmente stringendo i denti.

Risultati

Donne Esordienti Comeana: 1° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 34 chilometri 500 metri in 1 ora 1 minuto 46 secondi, media 33,513 chilometri orari, 2° Margot Buldrini (Bicifestival) a 1 minuto 40 secondi, 3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto 44 secondi, 4° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori) a 2 minuti 16 secondi, 5° Eva Zandri (Bicifestival Recanati), 6° Sara Riccio (Calderara Stm Riduttori), 7° Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori), 8° Sara Veneri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 9° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 10° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin).

Donne Esordienti primo anno Comeana: 1° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori), 2° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 3° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti), 4° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto), 5° Ilaria Romoli (Zhiraf Guerciotti), 6° Linda Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t Adriatica), 7° Ginevra Bacci (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 8° Chiara Gualerzi (Xpc Beltrami Tsa Cooperatori), 9° Nicole Mosti (Team Stradella), 10° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica).

Allieve Comeana: 1° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi) 55 chilometri e 500 metri in 1 ora 38 minuti 25 secondi, media 33,836 chilometri orari, 2° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera), 3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Angelica Coluccini (Racing Team Fanelli), 5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Elena De Laurentiis (Guarenna), 7° Sara Tarallo (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi), 8° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 9° Alice Testone (Team Go Fast), 10° Concetta Bonelli (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi).