Ciclismo, Irma Siri (VO2 Team Pink) balza al comando delle Tre sere di Dalmine

Un’avventura iniziata bene e proseguita meglio, in vista del gran finale. Mercoledì 13 luglio il ciclismo giovanile VO2 Team Pink ha consolidato le posizioni di classifica nella giornata centrale delle Tre sere di Dalmine, manifestazione giovanile su pista in corso di svolgimento al velodromo bergamasco.

Nelle Allieve, “panterine” in grande spolvero: la ligure Irma Siri ha scalzato dal podio Anita Baima indossando la maglia da leader dopo il secondo posto al termine della prima serata. Irma ha messo la freccia grazie alla vittoria nella Corsa a punti e al secondo posto nella Tempo Race vinta da Camilla Bezzone, balzando al comando con 28 punti, 2 in più della Baima. Progressi in classifica generale anche per Linda Ferrari e Arianna Giordani, salite al quinto e al sesto posto grazie alla doppia quinta piazza rispettivamente nella Tempo Race e nella Corsa a punti. Nelle Esordienti, Michela Zucca è stata agganciata al terzo posto da Rebecca Fiscarelli, conquistando il sesto posto nella Tempo Race.

RISULTATI

Classifica Allieve dopo la seconda giornata: 1° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 28 punti, 2° Anita Baima (Cicli Fiorin) 26 punti, 3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) 19 punti, 4° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service) 19 punti, 5° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 4 punti, 6° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 3 punti

Classifica Donne Esordienti dopo la seconda giornata: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 32 punti, 2° Alessia Milesi (Ossanesga) 15 punti, 3° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin) 10 punti, 4° Michela Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 10 punti, 5° Carlotta Petris (Libertas Ceresetto) 9 punti, 6° Anna Bonassi (Mazzano) 7 punti.