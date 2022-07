Ciclismo Omnium giovanile, a Fiorenzuola successo per Della Pietà

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola si è svolta ieri la gara giovanile “Ragazze e ragazzi in pista”, con tre omnium su altrettante prove (scratch, tempo race e corsa a punti).

Fra le Donne (Esordienti e Allieve) successo di Marisol Dalla Pietà (Gs Maserati Cadeo Carpaneto) con 27 punti, tre in più di Alessia Orsi (Pol. San Marinese) e sei in più di Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori). Tra gli Esordienti invece la vittoria è andata a Mattia Sisti (Calderara Stm Riduttori) che ha collezionato 36 punti, conquistando nettamente l’omnium. Sul podio Tommaso Cattini (XPC Beltrami – Cooperatori) e Federico Rezzaghi (Mincio – Chiese) entrambi a 12 punti. Sfida punto su punto tra gli Allievi, con il successo di Christian Fantini (Sc Cavriago) che ha totalizzato 26 punti, appena uno in più di Florian Zambianchi (Vc Pontenure). Bronzo per Federico Cozzani (Gs Termo La Spezia) a quota 11. Alle premiazioni è intervenuto anche il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

Ora al Velodromo di Fiorenzuola si guarda all’appuntamento clou della stagione, la 6 Giorni delle Rose Internazionale, dall’1 al 6 agosto.