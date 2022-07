Ciclismo, per il VO2 Team Pink missione tricolore a Cherasco

Sarà un sabato a tinte tricolori per il VO2 Team Pink, di scena sabato 2 luglio nel campionato italiano Donne Juniores su strada a Cherasco (Cuneo). Il programma prevede la partenza alle 13 da via Vittorio Emanuele II, dove è posta anche la finish line dopo 93,8 chilometri.

La formazione piacentina, guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, sarà composta da cinque atlete che vivranno il sogno tricolore: le secondo anno (classe 2004) Chiara Sacchi (pavese) e Martina Sanfilippo (torinese) e le primo anno (2005) Vittoria Grassi (torinese), Sara Guidetti (parmense) e Valentina Zanzi (faentina). Per la Sanfilippo e la Grassi, dunque, sarà un campionato italiano da vivere nella propria regione, al pari del ds Stefano Peiretti, tra l’altro nel giorno del suo compleanno.

“Il percorso del campionato italiano – spiega Peiretti – è molto esigente, ci sono due giri iniziali vallonati, con un lungo falsopiano e un tratto di fondovalle prima dello strappo di circa un chilometro che porta al centro abitato di Cherasco. Dopo le prime due tornate, ci sono altri due giri molto impegnativi, caratterizzati dalla salita molto dura verso La Morra, con lunghi tratti in doppia cifra d pendenza, poi una veloce discesa e lo strappo verso Cherasco”. Quindi aggiunge. “Sarà un campionato italiano molto duro, il caldo sarà il fattore principale e prevedo un epilogo adatto alle scalatrici e ad atlete dotate di fondo che non risentano delle condizioni ambientali e delle caratteristiche del percorso. Se ci dovesse essere un arrivo a ranghi ristretti, bisognerà prestare attenzione allo strappo finale che termina a circa 600 metri dal traguardo, rappresentando un fattore di difficile interpretazione tattica”.

Infine conclude. “Per quanto ci riguarda, le atlete sono in buone condizioni fisiche e per il campionato italiano conteremo sulle ragazze che per caratteristiche sono più adatte alla salita. Cercheremo di onorare al meglio la maglia del VO2 Team Pink e puntiamo a confermarci sul podio che ci ha visto presenti ininterrottamente negli ultimi tre anni”.

Nel 2019 e nel 2020 il VO2 Team Pink aveva festeggiato il tricolore di categoria con le piemontesi Eleonora Camilla Gasparrini (“regina” sulla finish line di Castelnuovo Vomano) e Francesca Barale, medaglia d’oro a Sarcedo, mentre nella scorsa edizione a Boario era arrivato il bronzo della romagnola Carlotta Cipressi.