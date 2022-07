Ciclismo, quarto posto per Capuccilli (Cadeo Carpaneto) a Massa Finalese

Podio sfiorato per Cristian Capuccilli, Junior del Maserati Cadeo Carpaneto in evidenza sabato 9 luglio a Massa Finalese, in provincia di Modena. L’atleta del sodalizio piacentino ha centrato la quarta piazza alle spalle del trio del Borgo Molino Vigna Fiorita che ha monopolizzato la scena conquistando i primi tre posti della classifica.

RISULTATI – Juniores Massa Finalese: 1° Matteo De Monte (Borgo Molino Vigna Fiorita) 113 chilometri 200 metri in 2 ore 40 minuti 49 secondi, media 42,234 chilometri orari, 2° Vladimir Milosevic (Borgo Molino Vigna Fiorita), 3° Alessandro Scremin (Borgo Molino Vigna Fiorita), 4° Cristian Capuccilli (Maserati Cadeo Carpaneto), 5° Marco Rizzello (Nial Nizzoli Almo), 6° Riccardo Bergamini (Nordest Angelo Gomme Villadose), 7° Alberto Bisello (Padovani), 8° Luca Tarabini Solmi (Nial Nizzoli Almo), 9° Alessio Po (Nordest Angelo Gomme Villadose), 10° Riccardo Cicognani (Italia Nuova Borgo Panigale).

TROFEO BIGMAT MAFLAN – Altra top ten per il Maserati Cadeo Carpaneto al secondo Trofeo Bigmat Maflan, prova in linea della Challenge nazionale Bresciana Giancarlo Otelli (riservata alla categoria Juniores) tenutasi domenica 10 luglio a Sarezzo (Brescia) con l’organizzazione del Gruppo sportivo Aspiratori Otelli del presidente Giancarlo Otelli: si classifica nono Gabriele Leonardi. La vittoria del trofeo è andata al varesino Gabriele Bessega. Il portacolori della Bustese Olonia si è aggiudicato lo sprint in via Unità d’Italia a Ponte Zanano (davanti alla sede aziendale dell’Aspiratori Otelli), cogliendo il successo in volata davanti a Luca Giaimi (Team Giorgi) e ad Alessandro Mario Dante, portacolori della Romanese. Per Bessega, si tratta del terzo centro targato 2022 dopo aver trionfato nella cronometro di Sorbolo Mezzani e ad Albano Sant’Alessandro nel Trofeo Giorgi. Dal canto suo, invece, Giaimi ha sfiorato il quarto successo stagionale, salendo per la sesta volta sul podio dopo 3 vittorie due terzi posti.

Gabriele Leonardi

Ai piedi del podio, Alessandro Cattani, altro portacolori della Bustese Olonia e fresco campione europeo in maglia azzurra nella staffetta Team Relay mista ad Anadia. Per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, invece, quinta piazza per Gabriele Casalini. Il tutto al termine di una gara vivace e veloce, con gli ultimi metri a decidere una corsa di poco più di 90 chilometri corsi alla media di 39,205 chilometri orari. Nell’arco della competizione, tanti i tentativi di scatto ma mai andati in porto in modo consistente, lasciando così spazio allo sprint finale.

Oltre alla premiazione del podio del secondo trofeo Bigmat Maflan, anche l’assegnazione delle cinque maglie provvisorie della Challenge nazionale Bresciana Giancarlo Otelli: al vincitore Gabriele Bessega sono andate le maglie F.p.m. Group della classifica generale a punti e Ingranaggi Baiocchi per i Gpm, mentre Luca Giaimi ha indossato quella targata Aspiratori Otelli come miglior giovane. Infine, maglia gialla Manelli per i traguardi volanti a Samuele Privitera (Team Giorgi) e maglia azzurra Rime come primo bresciano al portacolori di casa Gabriele Casalini.

Per i primi venti classificati, l’avventura in sella proseguirà oggi pomeriggio con la cronometro individuale “Ricordando Giancarlo”, con il prima via alle 16 a intervalli di due minuti. La lotta contro le lancette sarà lunga sette chilometri e 870 metri, con le prime pedalate a Ponte Zanano davanti alla sede dell’Aspiratori Otelli e arrivo in ascesa in via Cagnaghe a Sarezzo. I punteggi delle due prove formeranno la classifica finale della Challenge Bresciana.

Ordine di partenza cronometro Ricordando Giancarlo:

ore 16: Cristian Capuccilli (Maserati Cadeo Carpaneto)

ore 16.02: Riccardo Bregoli (Biesse Carrera)

ore 16.04: Riccardo Archetti (Bustese Olonia)

ore 16.06: Emanuele Picco (Biesse Carrera)

ore 16.08: Fabio Giancristofaro (Bustese Olonia)

ore 16.10: Samuele Privitera (Team Giorgi)

ore 16.12: Mirko Coloberti (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi)

ore 16.14: Riccardo Sacchetti (Biassono)

ore 16.16: Filippo Turconi (Bustese Olonia)

ore 16.18: Enrico Bernasconi (Bustese Olonia)

ore 16.20: Leonardo Vesco (Team Giorgi)

ore 16.22: Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto)

ore 16.24: Marco Oliosi (Biesse Carrera)

ore 16.26: Stefano Leali (Team Giorgi)

ore 16.28: Filippo Omati (Pedale Casalese Armofer Piacenza Cycling Academy)

ore 16.30: Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi)

ore 16.32: Alessandro Cattani (Bustese Olonia)

ore 16.34: Alessandro Mario Dante (Romanese)

ore 16.36: Luca Giaimi (Team Giorgi)

ore 16.38: Gabriele Bessega (Bustese Olonia).

RISULTATI – Secondo trofeo Bigmat Maflan: 1° Gabriele Bessega (Bustese Olonia) 90 chilometri 400 metri in 2 ore 18 minuti 21 secondi, media 39,205 chilometri orari, 2° Luca Giaimi (Team Giorgi), 3° Alessandro Mario Dante (Romanese), 4° Alessandro Cattani (Bustese Olonia), 5° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 6° Filippo Omati (Pedale Casalese Armofer Piacenza Cycling Academy), 7° Stefano Leali (Team Giorgi), 8° Marco Oliosi (Biesse Carrera), 9° Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto), 10° Leonardo Vesco (Team Giorgi).