Ciclismo, Sacchi (VO2 Team Pink) campionessa regionale Juniores. Quinto posto per Siri nelle Allieve

A Massa Finalese (Modena), nella gara per Donne Juniores, domenica 10 luglio la pavese Chiara Sacchi (VO2 Team Pink) ha conquistato il titolo regionale Emilia Romagna di categoria, indossando così la maglia di campionessa. Il successo nella corsa, invece, è andato a Serena Semoli, toscana del Team Wilier Chiara Pierobon.

Nella categoria Allieve, sabato 9 luglio, nell’ultima gara di giornata si chiude con una top five l’avventura del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink ai Campionati italiani giovanili su strada a Boario Terme (Brescia). Nella categoria Allieve, sabato 9 luglio il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano si è messo in mostra con la ligure Irma Siri, capace di chiudere al quinto posto in maglia Emilia Romagna conquistando una posizione di rilievo nello sprint per la piazza d’onore dopo l’arrivo in solitaria della veneta Francesca Genna.

Alle spalle della neo-regina tricolore, un podio completato dalla piemontese Anita Baima (Cicli Fiorin), seconda, e dalla friulana Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli). Per Irma, un piazzamento di rilievo impreziosito da due fattori: una corsa davvero selettiva e molto tosta e l’aver chiuso la prova tricolore nonostante le condizioni fisiche imperfette, con una spalla dolorante dopo la caduta di domenica scorsa nella gara toscana di Comeana di Carmignano.

Irma Siri

RISULTATI

Donne Juniores Massa Finalese: 1° Serena Semoli (Team Wilier Chiara Pierobon) 85 chilometri 400 metri in 2 ore 7 minuti 46 secondi, media 40,104 chilometri orari, 2° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 3° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon), 4° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 5° Andrea Casagranda (Breganze Millenium), 6° Elisa Tottolo (Conscio Pedale del Sile), 7° Angelica Battisti (Breganze Millenium), 8° Sara Piffer (Team Lady Zuliani), 9° Elisa Roccato (Racconigi Cycling Team), 10° Giulia Miotto (Breganze Millenium).

Campionato italiano Allieve Boario Terme: 1° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile) 74 chilometri 800 metri in 2 ore 12 minuti 29 secondi, media 33,876 chilometri orari, 2° Anita Baima (Cicli Fiorin) a 16 secondi, 3° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), 4° Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese), 5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Erja Giulia BIanchi (Ju Green Gorla Minore), 7° Alice Bulegato (Young Team Arcade), 8° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service), 9° Matilde Cenci (Breganze Millenium), 10° Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera).