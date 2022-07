Ciclismo, Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) in azzurro agli Europei su strada Juniores e Under 23 in Portogallo

Convocazione in azzurro in casa VO2 Team Pink, con il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina che sarà rappresentato ai prossimi Campionati Europei su strada per Juniores e Under 23 in programma da giovedì a domenica ad Anadia (Portogallo).

La “panterina” Valentina Zanzi, atleta Juniores al primo anno in categoria (classe 2005), è stata infatti selezionata per difendere i colori dell’Italia nella prova del Mixed Relay Team Time Trial, la staffetta contro il tempo per Juniores con due atleti maschi e altrettante femmine. Nello specifico, la faentina del VO2 Team Pink è stata convocata insieme alla trentina Alice Toniolli (Breganze Millenium) per la prova che si terrà venerdì alle 10. Quarantaquattro i chilometri da percorrere con un occhio al cronometro, con i maschi impegnati nella prima tornata e le ragazze in sella nel secondo e ultimo giro.

“È la mia prima convocazione in azzurro – racconta Valentina alla vigilia della partenza per il Portogallo – non mi aspettavo questa chiamata, per me è un mix di stupore e felicità e mi gratifica molto per quanto sono riuscita a fare quest’anno all’esordio nella categoria Juniores. Dalla gara in sé non saprei cosa aspettarmi, anche se essendo una sorta di cronometro mi vedo a mio agio. Di certo, l’emozione per indossare la maglia azzurra è tanta, perché difendere i colori dell’Italia è un qualcosa che regala orgoglio e soddisfazione”.

Un orgoglio che va esteso anche alla sua squadra, il VO2 Team Pink, come emerge dalle parole del direttore sportivo Stefano Peiretti: “Questa convocazione ci inorgoglisce, essendo stata scelta una ragazza del primo anno in una prima edizione di questa specialità per la categoria. E’ una bellissima vetrina sia per Valentina sia per tutta la nostra società; la convocazione è la conferma dei valori che l’atleta ha espresso in costante crescita nelle ultime gare a cronometro disputate e che sono stati notati anche dai tecnici federali. In bocca al lupo a lei e a tutti i compagni e compagne della spedizione azzurra agli Europei su strada in Portogallo”.

Nella foto Ossola, Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) recentemente sul podio al Tricolore cronometro di categoria