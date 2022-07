Cinquant’anni fa lo scudetto della Brevetti Gabbiani: un libro celebra la ricorrenza

Una ricorrenza che in molti non si sono dimenticati e che ora diventa libro grazie a Massimo Farina. Stiamo parlando di “1971: Campionesse!”, il libro che racconta il grande successo della squadra di calcio femminile Brevetti Gabbiani, che 50 anni fa si laureò campionessa d’Italia. A Piacenza non era mai accaduto che una squadra sportiva vincesse il campionato italiano nella sua categoria. E nel XX secolo non accadrà mai più. Fu un fatto eccezionale ma ben pochi se ne resero conto in pieno.

Grazie ai documenti raccolti nel tempo, le fotografie e i materiali ritrovati, Farina ha ricostruito quei primi anni del calcio femminile in Italia e ovviamente in particolare l’ascesa, la vittoria e anche il periodo successivo al quel grande exploit della squadra “Brevetti Gabbiani Piacenza”, che mosse i primi passi a Travo per poi trasferirsi a Podenzano e poi alla Galleana di Piacenza. Oltre 200 pagine di cronache, tabellini, interviste e foto a colori, con una grafica volutamente vintage, per celebrare le imprese di un gruppo di ragazze che portò sulle maglie biancorosse lo scudetto tricolore.

Il libro, pubblicato da Edizioni Officine Gutenberg con il sostegno di Famiglia Podenzanese, Comune di Travo e Associazione William Bottigelli, sarà in libreria a partire dalla prossima settimana. L’occasione per scoprire in anteprima “1971: Campionesse!” è per fissata per domenica 24 luglio alle 19 all’interno del Tomato Festival di Podenzano. Sarà il giornalista Giorgio Lambri, caposervizio della redazione sportiva di Libertà, a dialogare con l’autore e con alcune protagoniste dell’anno del tricolore, a cui si aggiungerà Francesca Imprezzabile, calciatrice piacentina, centrocampista del Verona.