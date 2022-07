Con “Sono nata il ventuno a primavera” Caprioglio e Beretta celebrano Alda Merini

“Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta”, scriveva Alda Merini in una delle sue poesie più famose. Questi e altri versi saranno i protagonisti del melologo che l’attrice Debora Caprioglio e il maestro Marco Beretta porteranno in scena a Travo giovedì 7 luglio nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola. L’appuntamento è alle 21.15 nella piazzetta dell’asilo sotto la torre del castello Anguissola.

Lo spettacolo è un incontro di suoni e parole per rendere omaggio una delle più grandi poetesse del novecento italiano. Con la voce di Debora Caprioglio e le musiche originali di Marco Beretta potremo ripercorrere la travagliata esistenza e il cammino artistico di Merini, nel quale sentimenti estremi come il dolore, la disperazione e il conflitto esistenziale sono tenuti insieme dalla fiducia nell’amore, espresso in tutte le sue declinazioni. “Quest’opera è un tributo alla donna e all’artista – rende noto il maestro Beretta – La musica che ho composto vuole esaltare la forza espressiva del verso, evocando e sottolineando le emozioni forti che si susseguono nelle poesie di Alda Merini e che hanno caratterizzato la sua intera vita”.

Le Serate Letterarie Giana Anguissola, promosse dal Comune di Travo e realizzate con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, proseguiranno la prossima settimana con un doppio appuntamento: mercoledì 13 il giornalista Mauro Ferri presenterà il suo libro “Un delitto fascista. A 100 anni dall’uccisione di Gaetano Lupi” (Officine Gutenberg, 2022) in dialogo con Giovanni Battista Menzani, mentre giovedì 14 sarà la volta di Marilù Oliva e il suo “L’Eneide di Didone” con l’introduzione di Eleonora Bagarotti.

INFO e AGGIORNAMENTI

www.gianaanguissolatravo.it

www.fb.com/ConcorsoGianaAnguissola

www.instagram.com/gianaanguissolatravo

MARCO BERETTA – Affermato direttore d’orchestra, è stato selezionato giovanissimo in Concorsi Internazionali (Besan on, Francia; “Franco Ferrara”, Teatro dell’Opera di Roma; RAI). Durante la sua intensa attività direttoriale ha collaborato con artisti prestigiosi come: Bonaldo Giaiotti, Daniela Dessì, Antonio Salvadori, Bruna Baglioni, Ambrogio Maestri, Mirella Freni e tanti altri. Ha debuttato in Europa e in Corea con i maggiori titoli del repertorio operistico e sinfonico internazionale. Ha diretto l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra da Camera Città di Verona, l’Orchestra Sinfonica di Parma, l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano, l’Orchestra di Stato Ungherese di Debrecen, l’Orchestra Pro Arte Marche, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, la Seoul Prime Philarmonic Orchestra, Orchestra di Stato Rumena di Bacau, Orchestra dell’Accademia Filarmonica di Bologna, l’Orchestre National d’Ile de France ecc. Ha diretto nel prestigioso Auditorium della RAI di Torino, al Teatro Municipale di Piacenza, al Teatro A. Ponchielli di Cremona, al Teatro Comunale di Modena, al Seoul Arts Center (Corea del Sud), all’Hanjeon Artspool Center, al Gran Teatro de Liceu di Barcellona ecc.

In qualità di insegnante di spartito ha collaborato con l’Accademia Verdiana del M° Carlo Bergonzi e con artisti di fama quali Flaviano Labò, Piero Campolonghi, Margherita Guglielmi ecc. Ha tenuto masterclass a Seoul sull’interpretazione dell’opera italiana. È Direttore Artistico e Musicale dell’ADADS Accademia Dell’Arte Dello Spettacolo con sede a Piacenza e a Milano e della 15Orchestra Sinfonica. Dal 2017 è direttore artistico e musicale della Stagione Lirica al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Ha composto numerosi brani sinfonici, cameristici e di musica per le immagini alcuni dei quali sono stati eseguiti in festival e rassegne internazionali. Recentemente alcuni suoi brani sono stati eseguiti con successo in Canada, Ucraina, Germania e in altri paesi e sono editi da Universal Edition e Sconfinarte Edizioni Musicali.