Concorto Kids, alla Ricci Oddi proiezioni e laboratori per i più piccoli

Il 2022 segna l’inizio di un progetto che da tempo Concorto Film Festival, giunto alla sua XXIesima edizione (20-27 agosto 2002), si propone di mettere in pratica e che quest’anno viene attuato in una modalità sperimentale, con l’intenzione di ampliare le attività proposte negli anni a venire.

Si tratta di Concorto Kids ovvero una serie di iniziative che il festival ha deciso di rivolgere ai più piccoli, un’idea che nasce da due presupposti: la volontà di offrire cinema di qualità, lontano da animazioni stereotipate e prodotti video di massa, e l’intenzione di unire alle proiezioni una rete di progetti culturali, come laboratori per piccoli e grandi spettatori. La fascia di età a cui Concorto Kids si rivolge è 3-10 anni, una forbice ampia ma non esagerata che permette di proporre un film e attività omogenee.

L’edizione XXI vede quindi il festival di cortometraggi piacentino impegnato in un’opera di educazione all’immagine rivolta a tutti i bambini della provincia e che mira a coinvolgere realtà d’eccellenza nazionali per fare rete, dare ampia visibilità al progetto e creare attività congiunte di mutuo valore. Tra gli obiettivi del progetto Concorto Kids vi è la volontà di promuovere un cinema di qualità per l’infanzia, lontano dalle logiche mainstream e da contenuti standardizzati e dare a genitori, educatori e insegnanti strumenti pratici per utilizzare il cinema come contenuto educativo. Concorto Kids è curato da Enrica Carini, Virginia Carolfi, Rael Montecucco, Daniele Signaroldi.

PROGRAMMA – La proposta di Concorto Kids 2022 si articola su due pomeriggi infrasettimanali all’interno del festival in programma nei chiostro della Galleria Ricci Oddi di Piacenza e così strutturati: un pomeriggio (martedì 23 agosto) sarà dedicato ai cortometraggi tratti da libri per l’infanzia, prima della proiezione infatti verrà proposto un laboratorio di lettura per guardare insieme gli albi illustrati la cui versione cinematografica verrà dopo proiettata, un’attività “umanistica” propedeutica alla fruizione cinematografica. Il laboratorio sarà tenuto da Enrica Carini (drammaturgo e progettista culturale specializzata in proposte per l’infanzia) e Daniela Rossetti della Biblioteca 06 L’Elefante che legge del Comune di Piacenza.

Il secondo pomeriggio (mercoledì 24 agosto) vedrà invece prima un laboratorio aperto a genitori, educatori e insegnanti dal tema “Buoni schermi: come utilizzare il cinema nell’educazione”, coordinato da Enrica Carini e che vedrà protagonisti AVISCO, associazione specializzata nella ricerca, sperimentazione e aggiornamento sugli audiovisivi in ambito scolastico e socio-educativo e alcuni membri di Concorto Film Festival che annualmente organizzano laboratori cinematografici nelle scuole piacentine. Durante il laboratorio per adulti verrà realizzata un’attività parallela per i bambini (una sorta di kindergarden per permettere ai genitori di godere serenamente del laboratorio aperto): ovvero, il Kamishibai (in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda.

Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura, è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia; alla base di questa pratica vi è un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico. L’idea è quindi di presentare ai piccoli cinefili un antenato del cinema, il Kamishibai, e di mostrare il collegamento tra i due mezzi espressivi. Per arricchire l’esperienza, le tavole illustrate saranno realizzate ad hoc dallo staff della biblioteca di Fiorenzuola d’Arda e basate proprio su uno dei cortometraggi che verranno proiettati a seguire. La giornata quindi si conclude con la proiezione di alcuni dei migliori corti per bambini provenienti dal circuito internazionale di festival di cortometraggi di cui Concorto fa parte.

Entrambi i pomeriggi saranno resi ancora più piacevoli da una merenda offerta da l’Angolo del pane di Eleonora e Isabella e da Fonte Plose, azienda che per il secondo anno ha deciso di sostenere il festival sposando in pieno i valori etici di sostenibilità ambientale e di promozione del buon cinema come strumento educativo e di lotta alla dispersione scolastica. Fonte Plose è partner attivo di Concorto Kids fornendo ottime e sane bevande biologiche e in contenitori in vetro (quindi totalmente plastic-free!) e contribuendo in modo attivo a sostenere le spese dell’iniziativa.

Concorto Kids 2022 è reso possibile grazie al contributo di Regione Emilia Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano,Comune di Fiorenzuola d’Arda, Comune di Pontenure, Cooperativa Aurora Domus, ARCI, Iren, Coop, Fonte Plose, L’Angolo del pane di Eleonora e Isabella, AVISCO, Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Associazione Amici dell’Arte Piacenza. Con il Patrocinio di: Comune di Piacenza.

ACCESSO – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-concorto-kids-2022-372676293827. Tutti i dettagli su www.concorto.com. Proiezioni accessibili a persone sorde.

FILM SELEZIONATI

Der kleine Vogel und die Bienen (The Little Bird And The Bees), Lena von Döhren, 2020, Svizzera

Dove il sasso cadrà, Beatrice Pucci, 2021, Italia

Du iz tak?, Galen Fott, 2018, USA

Fuchs für Edgar (Fox for Edgar), Pauline Kortmann, 2021, Germania

Fundamentals of art, David Payne, Leo Bruges, 2021, Rep. Ceca

Hello Stranger, Julia Ocker, 2021, Germania

Histoire pour 2 trompettes, Amandine Meyer, 2021, Francia

I am sorry whale, Veronika Kocourková, 2021, Slovacchia

Le mutande di orso bianco, AVISCO Ets, 2016, Italia

Omar & Pincette, Julien Sulser, 2022, Svizzera

Reven og Nissen (The tomten and the fox), Are Austnes, Yaprak Morali, 2019, Norvegia

Saka sy Vorona (Cat and bird), Franka Sachse, 2021, Germania

Snejinka (Snowflake), Natalia Chernysheva, 2012, Russia

Sono io il più forte!, AVISCO Ets, 2016, Italia

Sounds Between The Crowns, Filip Diviak, 2020, Rep. Ceca

The Tiger Who Came To Tea, Robin Shaw, 2019, UK

Wei xiao de yu (A fish with a smile), C. Jay Shih, Poliang Lin, Alan Tuan, 2005, Taiwan