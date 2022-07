Continua a Rottofreno la raccolta abiti Humana People to People

Il comune di Rottofreno ha rinnovato la collaborazione con l’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia, che si occupa della raccolta e dell’avvio a recupero degli abiti usati sul territorio. Nell’ultimo triennio i cittadini di Rottofreno hanno affidato a Humana oltre 45.970 chili di indumenti e scarpe usati, dimostrando una crescente attenzione per questo servizio. Il riutilizzo degli abiti usati attraverso la filiera dell’organizzazione permette, infatti, di generare impatti positivi per la salvaguardia delle risorse del nostro pianeta ma anche di finanziare attività di solidarietà in Italia e progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo. Nel 2021, la Federazione di Humana ha realizzato 1.238 progetti di sviluppo dedicati all’istruzione, alla tutela della salute, all’agricoltura sostenibile con benefici per 9,6 milioni di persone.

A ciò si aggiungono importanti contributi ambientali: grazie agli indumenti raccolti da Humana a Rottofreno, è stato possibile evitare l’emissione di 165 tonnellate di anidride carbonica, risparmiare 276 milioni di litri d’acqua e impedire l’utilizzo di 14 tonnellate di pesticidi e di 28 tonnellate di fertilizzanti. Inoltre, il servizio fornito gratuitamente ai comuni da Humana People to People Italia consente di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti, con un conseguente risparmio economico per i cittadini. A Rottofreno, si calcola che siano stati risparmiati negli ultimi tre anni circa 9.000 euro di costi di smaltimento.

I contenitori Humana sono posizionati ai seguenti indirizzi:

– Via Emilia Pavese Est presso Mercatone Uno

– Via Emilia Pavese presso Il Gigante

– Via Emilia Ovest presso Basko

Humana Italia è il primo operatore in Italia per la gestione integrata del servizio di raccolta abiti. Per noi, trasparenza, eticità e sostenibilità della filiera sono punti cardine del nostro lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative e attività, è sempre possibile contattarci (e-mail brescia@humanaitalia.org – tel. 030-21.50.293) o consultare il sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org.