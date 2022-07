Conto alla rovescia per la giunta Tarasconi, nelle prossime ore la presentazione

Quando si tratta di giunte comunali, l’esperienza insegna che la cautela è fondamentale. Katia Tarasconi dovrebbe sciogliere le ultime riserve e presentare nelle prossime ore – probabilmente nella giornata di giovedì – l’esecutivo che la affiancherà nel governo della città. Il sindaco di Piacenza vuole chiudere la vicenda entro la settimana per formalizzare la sua squadra davanti al primo consiglio comunale, convocato per lunedì 18 luglio alle 16. Qualora – come è assai verosimile – alcuni assessori saranno individuati tra gli eletti, potranno essere così sostituiti dai nuovi consiglieri subentranti nella prima seduta utile.

In queste ore si sono susseguite indiscrezioni sulla composizione dell’esecutivo, e naturalmente potrebbero esserci sorprese dell’ultima ora. Certamente Katia Tarasconi ha seguito il principio di autonomia di scelta che fin dall’inizio ha dichiarato come ispiratore. Una una quota significativa dei nuovi assessori (sono nove quelli da indicare) dovrebbe così essere espressione diretta del sindaco, senza la mediazione dei partiti o delle liste della coalizione che l’ha sostenuta. A fare i “sacrifici” più importanti sarebbe il Partito Democratico, la formazione del sindaco, che si ritroverebbe con una delegazione ridotta (ma dovrebbe eleggere il presidente del consiglio comunale sempre lunedì 18), mentre le liste minori (Piacenza Coraggiosa e Piacenza Oltre) dovrebbero avere l’assessore di rappresentanza garantito.

In tema di deleghe il sindaco sarebbe intenzionato ad affidare a due tecnici due settori importanti come l’urbanistica e il bilancio, e anche i lavori pubblici potrebbero essere assegnati a una figura di fiducia al di fuori dei partiti. Nelle prossime ore sapremo se il quadro si completerà entro giovedì o occorrerà aspettare fino a venerdì.