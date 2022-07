Contributi per l’acquisto di libri scolastici, l’iniziativa dell’associazione “Rete”

Per la seconda estate di fila, l’Associazione “Rete – Case Popolari” mette a disposizione 500 euro complessivi per l’acquisto di libri scolastici e materiale di cartoleria. L’importo sarà suddiviso in dieci buoni da 50 euro.

Si legge nella nota rilasciata dal presidente Manuel Radaelli: “Abbiamo voluto riproporre un’iniziativa che riteniamo essere utile per alleviare i costi ingenti sostenuti dalle famiglie prima dell’inizio della scuola, attraverso la messa a disposizione di alcuni buoni spendibili presso le cartolerie convenzionate”. “Le domande dovranno essere inoltrate per via telematica attraverso i nostri contatti di posta elettronica e Whatsapp – chiude Radaelli – ed entro le date prestabilite. Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti, oltre che per fornire il modulo da compilare”.

IL BANDO CON IL MODULO PER LA DOMANDA