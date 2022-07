Controlli della polizia locale a S. Antonio: “saltano” quattro patenti

Controlli della Polizia Locale di Piacenza nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio a Sant’Antonio, tra via Emilia Pavese e via Einaudi. Il bilancio dell’attività, svolta tra le ore 20 le 3 di notte, è di quattro patenti ritirate attraverso il monitoraggio effettuato con l’utilizzo del telelaser: un automobilista è stato “pizzicato” a percorrere un tratto con il limite di 50 km/h a 107 km/h. Inoltre, un altro conducente è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, con un valore di oltre tre volte superiore il limite di legge (che è di 0,5 mg/l di alcolemia) e per lui è scattata la denuncia penale con immediato ritiro della patente.