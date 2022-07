Costi manutenzione Garilli, Tarasconi “Pozzo senza fondo, serve una riflessione con il Piacenza Calcio”

Non solo bus per anziani, anche i costi per il rifacimento dei parapetti dello stadio Garilli (oltre 800mila euro) hanno tenuto banco durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Piacenza. A sollevare la questione il capogruppo di ApP Stefano Cugini e, nell’intervento conclusivo, anche il sindaco Katia Tarasconi. “La questione della messa in sicurezza, con costi così importanti, viene da lontano e mi era stata sottoposta già in campagna elettorale” – ha spiegato dice Tarasconi. Le elevate spese per la manutenzione rendono il Garilli “un pozzo senza fondo, dobbiamo fare delle riflessioni – afferma la sindaca – con il Piacenza Calcio, perché a fronte di investimenti importanti abbiamo uno stadio che non è particolarmente appetibile. Dobbiamo trovare qualche soluzione: per noi il Piacenza e il Garilli non sono solo una squadra e uno stadio, ma un pezzo della città e conosciamo bene il loro ruolo importante, anche per l’attività sportiva di tanti bambini e ragazzi”.

Tarasconi tocca poi i vari temi emersi durante la discussione su una una delibera molto tecnica e poco politica (“l’unica misura politica, forse, è lo stanziamento di 30mila euro per i bus gratis agli over 70, per noi è un provvedimento sociale e ambientale”). “Sul verde sono previsti un milione e 200mila euro, iva inclusa, il che prevede la potatura di 2.400 alberature – spiega Tarasconi -, azione necessaria visto anche gli effetti del maltempo del 4 luglio scorso, oltre alla recinzione di alcuni giardini e il rifacimento del fondo del campo giochi di Mortizza. Per l’irrigazione, i problemi sono nati dall’interpretazione dell’ordinanza del 24 giugno dettata dall’emergenza siccità, ma ora abbiamo trovato una soluzione. E’ vero che la gestione del verde è stato un punto critico dell’amministrazione precedente, noi ci siamo insediati da 15 giorni e al momento siamo stati impegnati a far fronte alle scadenze piuttosto che a predisporre una programmazione annuale”.

Il sindaco si dice poi pronta al dialogo con maggioranza e opposizione, il confronto sarà utile ad affrontare alcune partite importanti, come quella del Pug in corso di redazione. “Non voglio poi fare la scaricabarile, ma chiamare le cose con il loro nome: ad esempio abbiamo in capo al servizio edilizia solo tre istruttori tecnici. Serve un nuovo piano occupazionale, perché nessuna azienda al mondo può operare in modo efficiente senza personale” ha sottolineato il sindaco, chiudendo l’intervento con un nuovo appello al dialogo e al confronto: “Lo scontro non serve – dice -, non farà crescere né questo ente, né la città”.