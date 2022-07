“Credo nella cooperazione e fare squadra: la città ha bisogno di tutti noi”

Al neo assessore Simone Fornasari, dirigente cooperativo e cantautore, spetta sicuramente la delega più suggestiva, quella alla Città della notte, accanto a Commercio e attività produttive, Valorizzazione del Centro Storico, Servizi al Cittadino (Demografici e Quic), Elettorale, Statistica, Toponomastica, Innovazione tecnologica – trasformazione digitale – sistemi innovativi e smart city.

“Sono cresciuto professionalmente nel mondo della cooperazione – spiega -, da anni mi occupo di risorse umane e ora mi occupo di sviluppo commerciale di uno dei consorzi più importanti del territorio italiano che ha sede a Bologna. Non potevo non accettare la proposta di Katia – dice – perché amo la mia Piacenza, e proprio per lavoro ho abitato in altre città, ma non vedevo l’ora di ritornare qui. Credo nella cooperazione, credo nel fare gruppo, l’unione è la forza. La città ha bisogno di tutti noi e noi abbiamo bisogno di tutti voi. La cooperazione e fare squadra credo sia la prospettiva propedeutica a creare la politica del futuro. Io farò del mio meglio”.