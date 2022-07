Crisi di governo, Confindustria “Grave impatto sulle nostre aziende”

“Esprimiamo preoccupazione per l’evoluzione della crisi di governo che si è consumata nei giorni scorsi. Quello delle elezioni anticipate è uno scenario che impatterà gravemente sulle nostre aziende”.

Così il presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Rolleri, e il presidente del Gruppo Giovani Industriali, Lorenzo Marchi, commentano – a margine della tradizionale Cena d’Estate degli associati di Confindustria – l’attuale situazione politica a seguito dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la caduta del governo Draghi: “Contavamo – affermano – su una differente risoluzione della crisi per portare a termine tutte le riforme che servono al Paese, anche in ottica Pnrr. Ora la politica dovrà trovare una soluzione in questa discontinuità, che ci auguriamo sarà adeguata a gestire una congiuntura economica che tra inflazione, rallentamento e tensioni geopolitiche si presenta quantomeno delicata”.