Cugini e Rabuffi (ApP) “Sindaca partecipi alle conferenze dei servizi sul tema ambientale”

Mozione urgente depositata dai consiglieri di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi in merito alla mancata partecipazione del comune di Piacenza alla conferenza dei servizi del 21 luglio 2022 sul progetto Saib. “Appuntamento, quest’ultimo – sottolineano i firmatari – che i consiglieri di ApP avevano tempestivamente e opportunamente segnalato nell’interrogazione urgente del 12 luglio.

Attraverso la mozione urgente il consiglio comunale impegna sindaca e giunta a partecipare d’ora in avanti alle future conferenze dei servizi, facendosi parte diligente affinché gli interessi del territorio comunale siano garantiti, in tema di tutela della qualità dell’aria (monitoraggio inquinanti, rinnovo parco mezzi pesanti), decongestionamento del traffico di mezzi pesanti (transizione al trasporto su ferro) e compensazioni ambientali (piantumazione – produzione energia fonti rinnovabili); esprimendo senza se e senza ma parere negativo al progetto in caso di mancanza dei

presupposti, una volta verificata l’effettiva ottemperanza delle prescrizioni vincolanti, prima fra tutte la realizzazione del raccordo su rotaie.

Motivo dell’urgenza è garantire il territorio comunale (Roncaglia), in tema di tutela della qualità dell’aria (monitoraggio inquinanti, rinnovo parco mezzi pesanti), decongestionamento del traffico di mezzi pesanti (transizione al trasporto su ferro) e compensazioni ambientali (piantumazione – produzione energia fonti rinnovabili), recuperando il tempo perso con la non partecipazione alla conferenza dei servizi del 21 luglio scorso nonostante la tempestiva segnalazione degli scriventi consiglieri.