“Cultura e turismo sono il biglietto da visita di Piacenza, una ricchezza patrimonio di tutti”

“A volte siamo chiamati a servire la comunità in modi che non avevamo previsto. Ma quando si è chiamati a servire, lo si deve fare con onore, quello che è anche un onere”. Interviene così Christian Fiazza, già capogruppo Pd, ora nuovo assessore alla Cultura, Rapporti con le frazioni per l’organizzazione di iniziative ed eventi, Marketing Territoriale, Biblioteche, Turismo, Rapporti con il

Consiglio comunale. Anche per lui il tema chiave è il gioco di squadra, e cita non a caso i 40 anni dalla vittoria del Mundial, quando l’Italia, non certo data per favorita, riuscì a conquistare la coppa battendo tutti. Il loro segreto? Essere una squadra, ed è questo che ha contraddistinto il centrosinistra di Piacenza alle ultime elezioni, dice Fiazza.

“Ringrazio Katia per avermi scelto, con la consapevolezza, in particolar modo, per quanto concerne le mie deleghe, che sono un patrimonio di questa città: la cultura, il marketing territoriale, il turismo. Rappresentano il biglietto da visita di Piacenza, il suo nocciolo e la sua anima, che presenta all’Italia e al mondo. E questa anima non appartiene ad una ideologia politica o partitica, ma è di tutti. E questo lo dico perché la mia porta sarà sempre aperta a tutte le iniziative e a tutte le proposte – dice Fiazza -, con lo scopo di confrontarci per migliorare la città. Oggi stesso intendo contattare il mio predecessore, Johantan Papamarenghi, che considero un amico ed ha svolto un ottimo lavoro in questi anni. Opinione questa che credo sia unanimemente condivisa. Proprio per questo, perché c’è un bagaglio culturale di conoscenze e capacità, sarà interesse della città lavorare insieme per programmare ciò che verrà dopo”.