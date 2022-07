Dalla Giana Erminio approda al Piacenza Nicolò Palazzolo

La società Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Nicolò Palazzolo, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Palazzolo, centrocampista classe 1994, è cresciuto tra i settori giovanili di Juventus e Cuneo. Ha esordito tra i professionisti con la Canavese nel campionato 2010/11, prima di giocare proprio per il Cuneo in Lega Pro. In seguito ha vestito le maglie di Barletta, Sporting Bellinzano, nuovamente Cuneo e Varese, con cui ha vissuto la sua stagione più prolifica realizzando 13 reti in 33 gare tra campionato e coppa. Dopo due stagioni al Gozzano, negli ultimi due campionati è stato protagonista con la maglia della Giana Erminio. In carriera vanta oltre 180 presenze tra i professionisti.

A Nicolò un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.