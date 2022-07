Dallavalle sfiora l’impresa ai Mondiali: il sogno medaglia sfuma per pochi centimetri

Non riesce per un soffio l’impresa ad Andrea Dallavalle: in pedana ai Mondiali di atletica di Eugene, negli Stati Uniti, il 22enne campione piacentino ha chiuso al quarto posto la finale del salto triplo, a soli sei centimetri dalla medaglia di bronzo.

Un’ottima gara quella di Dallavalle, che si è decisamente migliorato rispetto alle qualificazioni facendo segnare la sua miglior misura -17.25 – al primo tentativo; nonostante una serie di salti superiori ai 17 metri, Andrea non è riuscito a scalzare dal podio il cinese Yaming Zhu (17.31). Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro, dominando la gara, è stato il portoghese Pablo Pichardo (17.95), davanti a Fabrice Zango (17.55), portacolori del Burkina Faso. Ottima la prova anche dell’altro azzurro in gara, Emanuel Ihemeje, che ha chiuso alle spalle del piacentino.

Un risultato che lascia sicuramente l’amaro in bocca a Dallavalle, che migliora comunque il nono posto ottenuto alle Olimpiadi lo scorso anno e si conferma tra i migliori interpreti a livello mondiale della specialità. “Un po’ mi mangio le mani – il suo commento a caldo ai microfoni Rai -, sei centimetri sono veramente pochi ma non posso fare altro che essere contento: mi sono migliorato rispetto alle qualificazioni, ho fatto una buona misura e una gara consistente; peccato per il secondo salto, potevo fare un bel salto ma mi sono sbilanciato. Ma sono quarto al mondo e non posso che essere contentissimo”.