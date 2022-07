Debutto assoluto per quindici nel primo consiglio comunale di domani

Debutta alle 16 di lunedì 18 luglio il nuovo consiglio comunale di Piacenza eletto con la tornata amministrativa del 12 giugno scorso. A tre settimane dal ballottaggio vinto da Katia Tarasconi e a pochi giorni dalla designazione della nuova giunta, l’assemblea si riunisce per sbrigare le prime importanti funzioni di avvio del mandato: la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali di giugno, previa presa d’atto di eventuali rinunce e cessazioni dalla carica, e conseguenti surroghe, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, la comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale.

A presiedere la prima seduta, in qualità di consigliere anziano, sarà Massimo Trespidi, consigliere più votato in rapporto ai suffragi ottenuti dalla propria lista, la civica con Patrizia Barbieri. I consiglieri eletti che il sindaco Tarasconi ha chiamato a far parte della giunta comunale lasciano il posto ai primi fra i non eletti: nel Pd Christian Fiazza libera il posto per la 19enne Costanza De Poli, nella civica Tarasconi, Brianzi e Dadati saranno sostituiti dalla 19enne Margherita Lecce e da Giuseppe Gregori, mentre Serena Groppelli di Piacenza Coraggiosa cederà lo scranno a Matteo Anelli.

Nella nuova assemblea i consiglieri del tutto nuovi ad incarichi amministrativi (mai eletti in consiglio o in altre funzioni di rappresentanza politica) sono quindici: nel Partito Democratico sono Andrea Fossati, Sergio Ferri, Salvatore Scafuto, Costanza De Poli; nella Lista civica di Katia Tarasconi sono Claudia Gnocchi, Francesco Casati, Sibilla Brusamonti, Luca Dallanegra, Angela Stefania Fugazza, Margherita Lecce e Giuseppe Gregori; in Piacenza Coraggiosa Boris Infantino e Matteo Anelli; in Piacenza Oltre Caterina Pagani; nella Lista civica Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi Barbara Mazza. A questi si aggiungono gli assessori all’esordio assoluto in aula: il vicesindaco Marco Perini, Matteo Bongiorni, Adriana Fantini, Mario Dadati, Francesco Brianzi, Nicoletta Corvi, Serena Groppelli e Simone Fornasari.

Per la presidenza del consiglio comunale c’è in corsa soltanto Paola Gazzolo, ma rispetto all’indicazione per la maggioranza di centrosinistra potrebbero distinguersi i consiglieri di Piacenza Oltre, la civica rimasta fuori dagli incarichi di giunta che ha manifestato dissenso rispetto all’operato del sindaco. Il voto per l’elezione del presidente del consiglio è palese e occorre la maggioranza assoluta dell’aula (17 voti).