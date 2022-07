“Dopo il forte vento del 4 luglio, questo è il colpo di grazia per il nostro territorio. Danni del genere non si erano mai visti”. Il telefono di Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano (Piacenza), non smette di squillare dall’una di questa notte, quando un violento temporale si è abbattuto sulla Valtidone. “Si stima che siano caduti 35 – 40 millimetri di pioggia, i danni maggiori si registrano nelle frazioni di Montalbo, Albareto e Vicobarone”.

Nelle immagini diffuse da Confagricoltura Piacenza si vede un impressionate fiume d’acqua e fango che attraversa proprio l’abitato di Vicobarone. “Abbiamo attivato tre squadre che sono al lavoro per rispondere alle emergenze, con dipendenti comunali e vigili del fuoco – spiega il sindaco Ghilardelli -. Stiamo cercando di ripristinare la viabilità, con alberi abbattuti che hanno invaso le strade, zone rimaste senza elettricità come Croce di Albareto e Martina. Ma sappiamo che i disagi maggiori riguardano il settore privato: sto parlando dei vigneti, colpiti dalla grandine. Il raccolto rischia di essere compromesso: tra un mese inizia la vendemmia e questo è decisamente il periodo peggiore per fronteggiare un’emergenza di questo tipo”.