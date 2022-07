Tripletta d’oro per Giovanni Cornelli ai Regionali Esordienti A

Si chiude con tre medaglie d’oro il bilancio della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto per Esordienti A, svoltisi nei giorni scorsi a Brescia. Un bilancio in cui spicca l’ottima prestazione di Giovanni Cornelli, principale protagonista, in questa occasione, della squadra biancorossa nonché vincitore di tutte e tre le medaglie d’oro.

Cornelli è salito sul primo gradino del podio, conquistando il titolo regionale, nei 100 stile libero, gara che ha letteralmente dominato e che ha chiuso con l’ottimo crono di 59”,37. Il giovane nuotatore della Vittorino ha poi firmato il suo bis personale nella prova dei 200 rana, conquistando l’oro e il titolo regionale con il tempo finale di 2’23”,18. Non pago dei due titoli già conquistati, Cornelli ha messo a segno il tris vincendo anche l’oro nella gara dei 100 dorso (1’06”,25).

Buoni risultati, sempre in campo maschile, anche per Raffaele Noè, che dopo essersi classificato undicesimo nei 100 stile libero (1’03”,82), quindicesimo nei 400 stile libero (5’02”,51) e diciottesimo nei 200 stile libero (2’22”,63), ha chiuso al trentesimo posto la gara dei 100 farfalla (1’16”,50). Trentesimo posto anche per Lorenzo Pozzi nei 400 misti (6’30”,02) e trentaquattresima posizione per Riccardo Bertolini nei 200 dorso (2’48”,46).

Ottimo decimo posto finale, invece, per Alessandro Barbazza nei 200 dorso con un crono di 2’38”,16; per Barbazza anche il ventiseiesimo posto nei 100 stile libero (1’05”,43).

Cornelli, Pozzi, Barbazza e Noè sono scesi in vasca con i colori della Vittorino anche nel-la staffetta 4 x 100 stile libero, firmando un’ottima prova collettiva tanto da arrivare ai piedi del podio: quinto posto finale con il tempo di 4’21”,13. Identica posizione finale anche per la staffetta 4×100 mista composta da Bertolini, Barbazza, Cornelli e Noè, quinta con un crono di 4’58”,86.

Decisamente meno numerosa, invece, la squadra femminile biancorossa scesa in vasca a Bergamo ai regionali: la Vittorino ha infatti schierato Linda Teruggi nei 100 stile libero (1’14”,42) e nei 200 rana (3’26”,84) e Matilde Murelli nei 100 stile libero (1’15”,94).

Un bilancio positivo, quindi, che ha permesso alla Vittorino di guadagnare il settimo posto finale nella classifica che mette in fila le oltre quaranta società natatorie che hanno gareggiato ai regionali.

“Cornelli ha davvero disputato ottime gare – sottolinea Filippo Caprioli, tecnico degli Esordienti A della Vittorino – ma tutti i nostri atleti scesi in vasca ai regionali, al di là dei podi, hanno comunque disputato prove positive caratterizzate da eccellenti riscontri cronometrici. E’ una squadra affiatata e ben amalgamata e che ha come collante, e come valore aggiunto, una solida amicizia nata e coltivata tra gare e allenamenti”.