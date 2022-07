Due diciannovenni di belle speranze in biancorosso: Currò e il lettone Bethers

La società Piacenza Calcio 1919 comunica di aver tesserato i calciatori Klavs Bethers e Stefano Currò.

Bethers, portiere classe 2003 nato in Lettonia nella città di Aizpute, è cresciuto tra i settori giovanili delle squadre lettoni Grobinas e Liepaja. Nella scorsa stagione ha difeso la porta del Città di Sant’Agata nel girone I di Serie D, disputando 17 partite in campionato e raggiungendo i playoff per la promozione in Serie C.

Currò, centrocampista classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Catania. Nella stagione 2021/22 ha vestito in Serie D la maglia del Licata Calcio disputando 35 gare impreziosite da cinque reti e due assist.

A Klavs e Stefano un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.