Due persone in ospedale a seguito di punture di insetti

Sono stati due gli episodi di reazioni allergiche avvenuti nel piacentino nella prima mattinata di lunedì 18 luglio a seguito di punture da imenotteri. Il primo caso si è verificato nel greto del fiume Trebbia a Bobbio: una persona ha accusato uno shock anafilattico e sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Marsaglia, l’auto medica del Pronto Soccorso di Bobbio e l’elisoccorso decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo per essere sottoposto alle terapie del caso.

Il secondo episodio si è verificato a Borgonovo Val Tidone. Una persona ha sofferto diverse punture dolorose da uno sciame di vespe. Dopo essere stato medicato dai sanitari della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni e dal personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza in codice verde per accertamenti.